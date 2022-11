Thais Villas vuelve con su sección 'Hablando se enciende la gente' y, en esta ocasión, sale a la calle para preguntar a los españoles por uno de los temas que más debates suscitan: "¿Debe entrar la religión en las escuelas? ¿O ser un contenido más como las matemáticas o la geografía?". ¿Cómo lo considerarán los ciudadanos, como educación o más bien adoctrinamiento?

Este tema provoca un tenso enfrentamiento entre un señor ateo, que asegura haber "estudiado toda su vida", pero que es partidario de que no se la impongan. Mientras que una mujer le rebate y asegura que "España es un país cristiano", una afirmación que corrige uno de los jóvenes que están presentes: "No es cristiano, es aconfesional".

Sin embargo, no queda muy conforme con esta respuesta y asegura que en el momento que a los ateos les pasa algo dicen: "Gracias a Dios, que me he salvado", lo que la lleva a pensar que, al fin y al cabo, "todos somos un poco religiosos". Una opinión que apoya otro de los que están allí: "Al final cuando nos pasa algo todos nos acordamos del de arriba".