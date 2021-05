Cristina Gallego se mete en el papel de una mentalista y adivina lo que querrían haber dicho los políticos analizando sus declaraciones reales. Usando sus poderes, adivina descubre que cuando Pedro Sánchez dijo: "El estado de alarma es cosa del pasado. Hay que mirar al futuro", lo que realmente pensaba era: "Apañaos vosotros. No tengo el chichi para ir al Congreso y que nadie apoye el estado de alarma". También adivina otro pensamiento que comparten Francisco Igea, Moreno Bonilla y López Miras. Los tres han dicho: "Sánchez nos ha abandonado", pero lo que piensan realmente es: "Prefiero que me arranquen la piel a tiras a pedir un estado de alarma en mi comunidad y quedar como el malo".

Para finalizar el espectáculo, la colaboradora habla sobre las declaraciones de Fernando Simón, que esta semana decía que no estaba enfadado sino decepcionado con los botellones que se produjeron tras el fin del estado de alarma. Pero lo que quería decir realmente, según Gallego, es: "Me tenéis hasta los cojones, inútiles. Yo mañana dimito y me hago tornero fresador como quería mi padre".

La bronca viral de una joven a los irresponsables

Dani Mateo bautiza como 'Miss cojones girl' a una joven que "recorre las calles con la autoridad de una madre y el vocabulario de un cantante de rap" echando la bronca a quienes hacen fiestas.