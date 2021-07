En una de sus exitosas imitaciones en El Intermedio, Cristina Gallego se metió en la piel de la presidenta de la Comunidad de Madrid para mostrar cómo ha reaccionado al saber que Pedro Sánchez iba a poner en marcha un pasaporte COVID. "¡Pero si eso se me ocurrió a mí hace un año!", afirmó y denunció que nadie puede copiar a Isabel Díaz Ayuso, "libertadora de madrileños y la caña de España".

Por eso, la 'presidenta' coge su móvil para vengarse del presidente del Gobierno a golpe de tuit. "Está claro que siempre voy por encima del Gobierno", señaló y reflexionó sobre las actuaciones del presidente del Gobierno: "Sánchez me copia tanto que no me extrañaría que cambiase la Moncloa por un apartamento de Kike Sarasola".

