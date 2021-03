Cristina Gallego visita el plató de El Intermedio para protagonizar uno de los momentos más emotivos del programa con una versión de la famosa canción de Cyndi Lauper, 'Girls Just Want to Have Fun' que la colaboradora ha traducido como 'Hoy no me voy a callar'.

"Oye tú, me pagan la mitad, pero hago lo mismo ¿te parece normal?", comienza cantando la joven al ritmo de su ukelele. Gallego continúa su emotiva actuación denunciando la brecha salarial y del ataque al feminismo: "De machirulos ya me he 'cansao', estoy muy harta de hacer el 'pringao', ya no aguanto ni una más, y es que hoy no me voy a callar. Feminazi, puta, radical... hasta el coño estoy de tu violencia verbal". Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia su himno feminista al completo.

Sandra Sabatés reflexiona desde el pico de la mesa de El Intermedio sobre por qué sigue siendo tan importante la celebración del 8M y destaca que "duele" ver a mujeres que atacan el feminismo desde puestos de poder.