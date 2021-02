Cristina Gallego defiende en el plató de El Intermedio el Zendal, "el mejor hospital de pandemias del mundo": "Tiene de todo, el mejor nombre, las mejores goteras y la mejores presidenta de club de fans, Dolores Rubio".

Se trata de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y es que "nadie ama al Zendal tanto como ella": "Si no me creéis escuchar su audio en el que explica a su personal sanitario su preocupación porque hay muchos pacientes que después de hablar con su familia por teléfono no quieren ser derivados al Zendal". Unas polémicas palabras sobre quitar el móvil a los pacientes sobre las que reflexiona Gallego en este vídeo de El Intermedio donde también analiza las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso afirmando que hay un boicot al Zendal.

"Hay hurtos y roturas de puertas, desaparecen cajas de medicamentos y aparecen en sus medios afines", ha acusado Ayuso a Más Madrid. "Así fue cómo Ayuso logró desmantelar a los traficantes de medicamentos", ironiza Gallego en el vídeo principal de esta noticia.

Ayuso 'llama' a El Intermedio

La semana pasada, Cristina Gallego se puso en la piel de la presidenta de la Comunidad de Madrid para llamar a El Intermedio y defender su gestión frente al Gran Wyoming: "Menos árboles y más toros", aseguró.