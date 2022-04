Cristina Gallego se convierte en el plató de El Intermedio en "la psiquiatra de la derecha Española". Y es que la colaboradora afirma que "tiene un grave trastorno, el Síndrome de amnesia histórica": "A los políticos del PP se les olvida periodos puntuales de la historia que, casualmente, siempre se encuentran entre 1936 y 1975". Por ejemplo, Gallego recuerda cómo Pablo Casado afirmaba que "en pleno XXI no puede estar de moda ser de izquierdas porque son unos carcas que están todo el día con 'la guerra del abuelo' y las fosas".

Pero el exlíder del PP no es el único, Mariano Rajoy, que sufre este síndrome. Preguntado sobre por qué siendo presidente del Gobierno no derogó la ley de Memoria Histórica, afirmó que la asignación presupuestaria en esta ley fue "cero euros". "Cero es un número que puede tener muchos significados, no sé en este caso si se refiere al presupuesto o a lo que le importaban las víctimas". Por último, Cristina Gallego también recuerda en el vídeo principal de esta noticia una intervención de Rafael Hernando en las que se acuerda de las víctimas del franquismo pero solo "para faltar al respeto a las familias".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.