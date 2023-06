Cristina Gallego dice tener la solución para los líderes de derechas con dificultades para encontrar un partido con el que formar gobierno. Esa es 'Tinderechas', la app que citas con la que "Feijóo se dará cuenta de que su socio ideal puede estar en cualquier lado, aunque lo más probable es que esté justo a su derecha", comenta.

Una de las opciones que ofrece esta aplicación es Vox, al que la colaboradora califica como "un buen partido para Feijóo": "Tienen las mismas ideas, Abascal está cañón y no tendrá que preocuparse por los idiomas. Son tan españoles que si hay viaje de novios, como mucho se irán a Soria".

Gallego explica que son compatibles en temas fundamentales como la inmigración, pues "a Vox no le gusta mucho", explica, y ha propuesto retirar a los inmigrantes ilegales la tarjeta sanitaria. Aunque al PP "eso no le asusta", asegura, ya que en 2012, Ana Mato aprobó esa medida cuando era ministra de Sanidad en el Gobierno de Rajoy.

"Son tal para cual", apunta, y destaca que también hay otras cosas importantes en una relación, como el sexo, pero expone que es una relación de derechas, por lo que "les da más placer no pagar impuestos. En esto son compatibles al 100%". Sin embargo, cree que puede surgir algún problema entre ellos con asuntos como el pin parental, "no porque no lo quiera imponer sino por ver a quién se le ocurrió antes".

Según 'Tinderechas', "por mucho que el PP esté ahora disimulando, esto es un 'match' como una catedral. PP y Vox son los socios ideales para cualquier gobierno, van a pactar en cuanto tengan opción", dice. "Es un amor indestructible, excepto si el PP saca mayoría absoluta, entonces a Abascal le espera un 'ghosting' más grande que el que le hacen a las víctimas del franquismo", sentencia.