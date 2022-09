"Qué disgusto más grande, mis grupos favoritos siempre se acaban peleando", afirma Cristina Gallego en el plató de El Intermedio, donde recuerda desde "Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh hasta C. Tangana y el feminismo". "Ahora, la peor noticia posible, Macarena Olona podría acabar rompiendo definitivamente con Vox", lamenta irónicamente la colaboradora de El Intermedio.

Y es que Cristina Gallego analiza la tensión entre Olona y Abascal después de que la primera abandonara Vox y la política para un mes después comenzar a aparecer públicamente. Algo, que "no parece haber hecho mucha gracia a Abascal", como se puede ver en el silencio incómodo que protagonizó al ser preguntado sobre ello por Federico Jiménez Losantos. "Los mismo se están dando un tiempo como Ross y Rachel, aunque no tiene mucha pinta", afirma Gallego, que muestra la pullita en forma de tuit que le dedico tras esta entrevista Olona a Abascal. Pero Abascal no se queda atrás en las pullas y también le ha mandado un recado a Olona. "Siempre luchando para que no se rompiera España y al final lo que se resquebraja son ellos", destaca Cristina Gallego en su análisis que puedes ver al completo en el vídeo de arriba.