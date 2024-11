Tras la tragedia provocada por la DANA, que se ha cebado especialmente en la Comunidad Valenciana, Cristina Gallego visita El Intermedio para hacer un repaso de la labor que están llevando a cabo los influencers a este respecto.

"No piden ropa o comida, solo un mísero like... y si cae una suscripción de 5,99 al mes en su canal de Twitch pues mira, eso que se llevan", afirma la colaboradora. Gallego expone que su labor está siendo incomprendida y que, por ello, ha fundado su propia ONG: "Casito, la organización sin ánimo de lucro pero con muchas ganas de chupar pantalla".

Gallego indica que, además de "casito", algunos necesitan ideas un poco más pulidas. La colaboradora pone como ejemplo a Lucía de la Puerta, que quiso homenajear a los afectados de la DANA a través de su look en una gala. "Ese outfit es de llevarse el Oscar al mejor vestuario... y su explicación el de mejor guion original", argumenta Cristina, "igual el que no se lleva es el de mejor iluminación, porque muchas luces no parece que haya".

Cristina también se hace eco de la iniciativa de Marina Barrial, que sufrió muchas críticas por subir un vídeo vacunándose antes de ir a Valencia. "¿De qué se está vacunando, de la Tos Ferina? Porque le iría bien la de la Ton tería...", afirma Gallego. La colaboradora también expone el mensaje que publicó Teresa Bass, que preguntó a sus seguidores qué tipo de contenido prefería, si posts sobre la DANA o información de la DANA y también looks o maquillaje. "Por lo menos no puso skincare rutine con mascarillas naturales con barro de la DANA", añade Cristina.

En incluso, como detalla la colaboradora, hay propuestas que, aparentemente, no buscan "casito". Un ejemplo de ello es la del tiktoker David Aliaga: "Un cubata por Valencia". Este proponía ingresar el coste de una copa a las cuentas de ayuda. "Puede parecer un pelín frívolo pero está bien que la gente done lo que se iba a gastar un sábado en cubatas, a no ser que seas Ábalos que entonces te sale más rentable donar el 80% de tu sueldo", afirma Gallego.

La colaboradora también destaca a Carmen Lomana, que no dudó en convertirse "en la voz de la razón". La celebrity manifestó que mucha gente "que no tiene ni idea" había ido a ayudar a Valencia. "Hay mucho postureo y mucha estupidez", afirmaba Lomana. Para Cristina, los influencers tiene una labor de mucha importancia: "¿Y si llega e momento que alguien necesita hacerse una foto sin papada, a quién le van a pedir ayuda?".