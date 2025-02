Cristina Gallego desvela la táctica jurídica de Rubiales, 'Piquito a piquito': "No es la del Cholo, pero se le va la chola"

Este lunes ha dado comienzo el juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la RFEF por el beso a Jennifer Hermoso. Como afirma Cristina Gallego, Rubiales es un "genio de la táctica" ya que ha inventado "la defensa definitiva, la táctica 'Piquito a piquito'". "No es la del Cholo pero a Rubiales se le va la chola".

El primer paso de esta táctica es "echar balones fuera a lo Sergio Ramos". El expresidente de la RFEF estaba convencido de que no tenía que asumir ninguna posibilidad y así nació una de las frases más célebres del fútbol: "¿Un piquito?". "Ya le habéis oído, fue Jenni Hermoso, jopelines", afirma Cristina, irónica, "que le hizo un agarrón tan fuerte que casi pitan penalti".

El segundo paso de 'piquito a piquito' es "poner el autobús... pero atrancando la puerta de tu despacho". "A Rubiales solo le faltaba ir con silla de presidente a los estados para evitar que se la quitaran", afirma Gallego. La colaboradora recuerda otro de los momentos 'célebres' del expresidente de la RFEF: su ya famoso "no voy a dimitir".

El tercer paso es la victimización, "también conocida como 'piscinazo de Coca Cola'". "Finges una falta pero, en este caso, una falta de dinero para comprarte hasta un refresco". "Pobrecito Rubiales, que aseguraba desde el Caribe que no podía comprarse ni una Coca Cola... el mundo entero se había puesto en su contra para que no llevara nada", comenta, con ironía, Gallego.

Su cuarto paso estrella está inspirado en el 'tiki taka': "El 'toca toca', porque tiene la mano larga para todo: para mujeres, para hombres y para comisiones por la Supercopa". "Rubiales nunca colgó las botas, más bien se las ponía cada vez bajaba a un vestuario", afirma Cristina.

Su último paso es que "no hay mejor defensa que un buen ataque, y si Guardiola inventó el 'falso nueve', Rubiales inventó el 'falso feminismo'. Y este golazo se lo dedicó a sus hijas". Según la lógica del expresidente de la RFEF, expone Cristina, "el feminismo es distinguir entre la verdad y la mentira". "Supongo que eso convierte a Conchita, la del polígrafo, en la Simone de Beauvoir de la cuarta ola", añade. "Con esta táctica", concluye Gallego, "Rubiales no ganará la liga, no ganará la Supercopa, no creo ni que gane este juicio... pero con el tiempo que se va a pasar en el juzgado puede aprovechar y montar la liga del fútbol sala, sala de lo penal".