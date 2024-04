El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado por primera vez a un país, Suiza, por su inacción ante el calentamiento global. Y todo ha sido gracias a un grupo de ancianas, que forman parte de una asociación llamada "Las abuelas del clima", que denunciaron que las fuertes olas de calor del país suponían una clara amenaza para su salud. Cristina Gallego repasa otras acciones reivindicativas llevadas a cabo por personas de la tercera edad.

Para Gallego, los que están luchando hoy en día por los derechos de los ciudadanos no son los "pardillos" de la Generación Z, "es la Generación jubileta, porque en cuestión de lucha callejera, como diría Becky G, 'A mí me gustan mayores'". Un ejemplo de estas movilizaciones, son sus protestas debido a las pensiones. Cuando el gobierno de Rajoy prometió una subida, que finalmente fue solo del 0,25%, salieron a la calle todas las semanas durante años y hasta llegaron a rodear el Congreso de los Diputados. "Fue como el mayo del 68 básicamente porque ninguno bajaba de esa edad", expone.

Gallego también destaca los pegadizos cánticos que utilizan en sus protestas ya que, como indica, "no necesitan batukadas ya que se han curtido en Benidorm, les basta con un par de pasitos y unas palmas para que tiemblen los políticos". Y sus reivindicaciones no se quedan en canciones, un señor llegó a presentarse en ropa interior en una manifestación ya que, como exponía ante la prensa, "estamos en bragas, 10 millones de españoles".

Y, en este listado, no podían faltar 'los yayoflautas', "hombres y mujeres sin miedo que luchan contra las injusticias y no dudan en pasar rápidamente a la acción". Algunas de las medidas llevadas a cabo por ellos pasan por "encerrarse en bancos y gritar hasta quedarse con la boca seca". Para Gallego, es necesario que los jóvenes aprendan de los mayores ya que "son ellos los que harán la revolución y luego te harán un huevo frito por si te has quedado con hambre".