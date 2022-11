Cristina Gallego se 'convierte' en Corinna Larsen y visita el plató de 'Sálvame Borbón' para hablar del podcast de la ex amante del rey en el que desvela varias intimidades de su relación con el rey emérito. Entre otras revelaciones, Corinna afirmaba que el monarca solía volver de sus viajes con bolsas llenas de dinero.

"No sé qué tipo de bolsas eran, con esto me pasa como con mis relaciones, que solo me fijo en el interior", afirma 'Corinna', que se niega a someterse al polígrafo porque "es lo más vulgar que existe" y analiza la anécdota que cuenta en el podcast sobre el día que Juan Carlos I se ofreció a prepararle unas tostadas, pero se le quemaron: "Me acuerdo que le dije 'Juanito, darling, ¿sabes parar un golpe de estado, pero no sabes parar una tostadora?'", explica en el vídeo sobre estas líneas.