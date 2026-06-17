El consejo de Wyoming a Zapatero: "Con las joyas no vale lo de 'se lo estaba sujetando a un amigo'"

"Con las joyas no vale la excusa de, 'no son mías, se las estaba sujetando a un amigo'. Eso cuela cuando te pillan con un cigarro, no cuando eres un expresidente y te pueden meter un puro", afirma El Gran Wyoming a Zapatero.

Tras un mes de su imputación en la causa llega el momento para que el expresidente del Gobierno dé las explicaciones pertinente después de que el juez José Luis Calama haya rechazado la petición de aplazar esa parte de la declaración. Algo que el socialista justificaba en que necesitaba más tiempo para preparar su defensa, tal y como consideran desde Ferraz.

Una de las claves de la comparecencia se sitúa en las ya famosas joyas que los agentes incautaron en la caja fuerte de su despacho profesional y que un informe policial valoró la colección en 1.300.0000 euros. El Gran Wyoming reflexiona en este vídeo de El Intermedio: "Le aviso de que con las joyas no vale la excusa de, 'no son mías, se las estaba sujetando a un amigo'".

"Eso cuela cuando eres un adolescente y te pillan con un cigarro, no cuando eres un expresidente y te pueden meter un puro", afirma el presentador en el plató.

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