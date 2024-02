En 2023, solo el 12% de las solicitudes de asiloen España se resolvieron favorablemente. Son 4,5 puntos menos respecto al año anterior y está muy lejos del 40% de media de la Unión Europea, lo que supone que "miles de solicitantes pasan meses, años, sin protección y sin posibilidad de conseguir un contrato de trabajo", señala Andrea Ropero.

En la fila de espera de una oficina de asilo en Madrid se encuentra con Giovani, un colombiano que lleva dos años esperando que se resuelva su solicitud de asilo. "Fui amenazado por las FARC en diciembre de 2021, ya había sido secuestrado antes y no había más solución que salir del país", relata.

Este expone que conseguir cita ha sido "totalmente imposible", por eso se desplaza hasta allí cada día. "Estamos en la misma situación que el día que llegamos, no tenemos con qué costear nuestros gastos. Sin estar documentados no tenemos ninguna salida", expresa, y añade: "Todos tenemos el derecho a un mínimo para vivir. Si no lo tienes por falta de un documento, es muy triste. ¿Dónde está la humanidad?".