A pesar del escándalo generado por las instantáneas del rey Juan Carlos con Bárbara Rey, lo de tener amantes no es algo extraño entre los monarcas. "Esto de tener amantes siendo rey es más viejo que el hilo negro", afirma Mikel Herrán. "Cuando algo se casa por politiqueos y no por amor, lo de buscar fuera del matrimonio no estaba tan mal visto", añade.

Esto podía provocar que se acumularan los hijos ilegítimos. Como expone el historiador, por ejemplo "Se calcula que Felipe IV, aparte de los 16 hijos que tuvo con sus dos esposas, tuvo más de 30 hijos ilegítimos con distintas amantes", explica Herrán. "Pues madre mía para dar la paga el domingo", afirma el Gran Wyoming. En su caso, su 'Bárbara Rey' fue María Calderón, apodada la calderona o marizápalos. "No era vedette, como Bárbara, pero era lo más cercano que se podía ser en el Siglo de Oro, actriz de teatro y cantante", argumenta Mikel.

El rey conoció a María Calderón en uno de sus espectáculos y se encaprichó de ella. "Detrás de bambalinas pasó lo que tenía que pasar y, a partir de ahí, el rey llegó a ceder a la actriz uno de los balcones más distinguidos de la plaza Mayor". Esto no sentó muy bien a la reina, por ello le construyó su propio balcón en la plaza.

La Calderona se quedó embarazada y para que nadie sospechase de quién era el padre, la trasladaron a vivir en la casa de la antigua amante. "En la partida de bautismo consta como 'hijo de la tierra', porque ese era el nombre que se le daba a los hijos de padre desconocido", indica Mikel. "Ni que fuera una bellota", afirma Wyoming.

Finalmente, el rey reconoció al niño como suyo y se lo llevó a León mientras que a María la metieron en un convento en Guadalajara. "Menudo golpe de timón", responde Wyoming, "primero las ponía mirando a Cuenca y luego a un convento a Guadalajara".