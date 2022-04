El Gran Wyoming y Dani Mateo se convierten otra vez en 'Aznarito y Felipón' para recordar los éxitos de sus gobiernos. "Tú has sido un presidente preparado, pero nunca te he oído hablar en inglés", le recuerda Aznarito a Felipón, que destaca que no le metieron en la OTAN por saber inglés, sino por ser "muy importante".

"Yo hice grande este país fuera de nuestras fronteras", insiste Felipón, que afirma que puso "a España en el mapa". "Pues yo amigo, puse los pies en la mesa de Bush", destaca, por su parte Aznarito, que señala que en el extranjero le invitaban "hasta a ir a la guerra": "Ya sabéis que yo me apunto a un bombardeo".

