'Aznarito', sobre la imputación de Zapatero: "¿Pero qué influencia va a tener ese zoquete si no ha salido de León?"

Los dos 'expresidentes' reflexionan sobre uno de los temas que copan la actualidad en los últimos días: la imputación del expresidente del Gobierno socialista. Descubre su opinión en el vídeo principal.

'Aznarito y Felipón' se vuelven a reunir para dar su opinión sobre uno de los temas del momento: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo hacen, como señala el Gran Wyoming, "con conocimiento de causa: de lobbys, de consultaría y de darse la vida padre en general".

"¿Tú has escuchado todo el lío este de Zapatero?", pregunta 'Felipón' a 'Aznarito', "están en mi partido tan descolocados que levantan las cejas más que él, cojones". "Es que menudo escándalo", responde el 'popular', "quién no iba a pensar, un presidente trabajando con lobbys, cobrando comisiones...".

El 'socialista' no puede evitar reirse ante el comentario de 'Aznarito'. "Este tío es tonto, con lo fácil que es para un expresidente ser lobista", comenta 'Felipón', "¿a ti te ha venido la UDEF a investigar alguna vez?".

"A mí nadie me dice cuántas comisiones tengo o no tengo que cobrar, el que pueda hacer, que haga, y el que pueda cobrar, que cobre", afirma el 'popular'. "Si es que lo clavas", responde 'Felipón'. 'Aznarito' señala, muy extrañado, que Zapatero esté siendo investigado por tráfico de influencias. "¿'Zetapé'? ¿Pero qué influencia va a tener ese zoquete si no ha salido de León?", expone, "influencia tenemos nosotros".

"Además ¿cómo va el parguela de la ceja todo este 'tinglao'?", añade 'Felipón'. "Pero si no tiene capacidad psíquica ese hombre, si le han pillado por la tontería esa de buscarle ahí trabajillo a las niñas", afirma.

"Zetapé es un cutre", sentencia 'Aznarito', "a los hijos se les pone de asesores, de agente inmobiliario para fondos de inversión, de CEO de la Fórmula 1...", afirma. "De lo que se trata es de que los chiquillos se ganen la vida honradamente, pero sin pegar un palo al agua", añade 'Felipón'.

El 'socialista' afirma que los expresidentes son como ONG ya que siempre ayudan a los más necesitados. "A nuestros hijos, a las empresas del Ibex 35", expone. "Lo que hacemos nosotros no está pagado", señala su compañero. "Ahora que lo pienso sí que está pagado", concluye.

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