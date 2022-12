Aznarito y Felipón vuelven a El Intermedio para "dar la turra" sobre cómo son las Navidades en la actualidad y recuerdan con nostalgia las fiestas de antaño: "Son una mierda, está todo carísimo. Antes se comía percebes, su pedazo de cigala, su gamba roja y chuletón", comenta el que fuera 'político del PSOE', que no olvida que en su época también hubo inflación, pero que nada tiene que ver con la que hay ahora.

Pero a pesar de los cambios, Aznarito reconoce a su amigo que le sigue gustando "mucho la Navidad" y canta 'La Marimorena' para celebrarla. Un gesto que critica Felipón y le pide prudencia: "Cuidado con las cosas que cantas, que en cualquier momento te metes en un lío".

A lo que el del PP no duda en responder que, aunque se ofenda "la burra, la prima feminista, el tío homosexual o el cuñado vegano", él va a seguir comportándose igual porque si no es "censura": "A mí no me dice nadie cuantas copas de vino me puedo tomar ni cuantos colectivos diferentes puedo ofender". Puedes ver, en el vídeo principal de la noticia, el recuerdo nostálgico que tienen Aznarito y Felipón de las Navidades de antaño.