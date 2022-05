Isabel Díaz Ayuso es tan libre y poderosa que el cargo de presidenta del PP de Madrid ya se le ha quedado pequeño. Es la nueva 'faraona' de Madrid y El Intermedio tiene imágenes en 'exclusiva' de sus primeras decisiones en el cargo. En ellas, Ayuso (interpretada por Cristina Gallego) afirma que es "el faro que guía la vida de todos los madrileños": "Soy la presidenta de la Comunidad de Madrid, del PP de Madrid y la mano derecha de Feijóo, tengo el poder de Cleopatra y sé más de puñaladas que Julio Cesar".

Además, 'Ayuso' pide a su esclavo (interpretado por Dani Mateo) que escriba una nueva orden: "Todos los traidores que me planten cara serán sacrificados en un espectáculo mediático sin igual". 'Ayuso' también se queja de que su esclavo no la abanica: "Quiero relajarme como si fuera una feminista malcriada tumbada a la bartola después de haber llegado borracha a su casa". Pero estas no son las únicas normas que quiere implantar la nueva 'faraona' de Madrid. Descubre todas en el vídeo principal de esta noticia.

Andrea Ropero, tajante a Ayuso tras hablar de "feminismo machista"

"Habla de un feminismo machista, ¿es lenguaje del nuevo PP de Madrid o del viejo Vox?", pregunta Andrea Ropero a Isabel Díaz Ayuso en este vídeo tras afirmar que el feminismo del Gobierno es de "malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas".