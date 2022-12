En su sección 'OK Boomer', Thais Villas entrevistó a Ayax, un rapero granadino que triunfa con su música urbana, en la que combina filosofía, historia y habla sobre algunas de sus experiencias más difíciles. Durante su conversación, este artista, que también ha despuntado como actor, explicaba su particular modo de vivir la fama: "Yo solo quería escribir y expresarme y ahora parezco un mono de feria. Me paras por la calle y me pides que felicite el cumpleaños de tu prima y no se me da bien, no soy un Furby", afirmaba.

Ayax desveló que su primera canción fue justo después del 11M: "Cuando Acebes dijo que el atentado era de ETA me tocó los cojones muchísimo", comentaba. También recordó su paso por un centro de menores, donde, explicaba, "cuando por la mañana desayunando alguien te dice que ha matado a su padre con un cuchillo mientras te comes el donut, te cambia la forma de ver la vida".

Además, en el vídeo sobre estas líneas también habló de los proyectos sociales a los que dedica el dinero que gana con la publicidad, como una escuela en Mozambique o los 4.000 euros que donó al comedor social al que iba su madre a pedir comida. "Tienes que respaldar con hechos lo que dices", defendía rotundo el rapero, que aseguraba que "no puedes estar todo el día protestando y diciendo que todo es una mierda y empezar a ganar dinero y no hacer nada".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.