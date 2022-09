"¡Tongo!", irrumpe Cristina Gallego en el plató de El Intermedio, para quejarse de que no le han dejado participar en el "nuevo género político que ha estrenado Pedro Sánchez" este lunes en La Moncloa y al que ha invitado a "cinco afortunados": "No me han invitado. Me han prohibido la entrada y mira que le puse ganas, que les escribí con mi propia sangre", expresa.

Por eso, la colaboradora ha analizado en profundidad la reunión y ha encontrado algunas evidencias de que los invitados a esta "función de inicio de curso, que se ha inventado Pedro Sánchez," no han sido elegidos precisamente al azar: "La primera en intervenir ha sido Almudena y Pedro Sánchez ya tenía una solución para ella. ¡Muy fuerte!".

Pero no es lo único que ha llamado la atención de Cristina Gallego, también resalta el "tocho de hojas" para que el presidente del Gobierno "respondiera espontáneamente a esas preguntas inesperadas de esa gente que acaba de conocer y, en el caso de no encontrar el folio en el que estaba la respuesta, había unas pantallas con lo que tenía que decir", resalta. "Es teatrillo y no está muy currado", concluye la colaboradora de El Intermedio. Puedes ver su análisis al completo y todo lo que no se ha visto de la reunión de Pedro Sánchez con estos cinco "afortunados" en el vídeo principal de la noticia.