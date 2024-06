Ayuso sigue sin hacer declaraciones sobre el acuerdo que han alcanzado el Partido Popular y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, según explica Sandra Sabatés. Aunque desde su gobierno, el portavoz Miguel Ángel García ha felicitado a Feijóo por el buen pacto alcanzado.

La presentadora cuenta que en los pasillos del Congreso, el líder popular ha sido preguntado por la opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Yo creo que ella se ha expresado de forma clara como el resto de presidentes autonómicos", ha respondido el presidente del PP, que ha comentado que habló con ella después de firmarlo porque estaba en Alemania.

"Sí, Ayuso, Feijóo manda y no tu panda", afirma Wyoming, que comenta que Feijóo ha aprovechado que Ayuso estaba en Alemania para ocupar su puesto y hacer de líder del Partido Popular. "No me extrañaría que si llega a La Moncloa la nombre ministra de Exteriores, por lo que le gusta hacer política internacional ", bromea el presentador.