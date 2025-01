Así responde Thais Villas a un hombre que asegura que Franco "puso orden": "Sí, a base de fusilamientos"

Un hombre, que asegura que no es "ni de derechas ni de izquierdas" sino que está "a favor de la vida", destaca que "Franco lo que hizo en aquella etapa fue poner orden en una situación de caos y asesinatos".

Thais Villas salió a la calle con 'Hablando se enciende la gente', su sección de debate en El Intermedio con motivo de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. "¿Hizo algo bien Franco?", pregunta Thais Villas a los presentes, que tienen opiniones muy diferentes.

"Lo que no se puede permitir es que haya gente que ensalce la figura de Franco y que todavía busque excusas para decir que Franco hizo algo bien", afirma rotunda una mujer, que asegura que hablar bien de Franco "es como hablar bien de Hitler". Por su parte, un hombre asegura que lo único que hizo bien Franco "fue morirse".

Sin embargo, otro señor no está de acuerdo con estas respuestas y destaca que aunque no es "ni de derechas ni de izquierdas" está "a favor de la vida". El hombre defiende que "Franco lo que hizo en aquella etapa fue poner orden en una situación de caos y asesinatos". Un comentario que no gusta a Thais Villas, que le responde tajante: "Puso orden a base de fusilamientos".