"Estoy en Ciudad Universitaria porque muchos chavales están estudiando una carrera que no les termina de convencer", destaca Isma Juárez, que entrevista a varios jóvenes sobre si alguna vez han pensado en cambiarse de carrera. Allí habla con Silvia, una estudiante de Derecho. "Pensaba que entraba por vocación, pero las pelis y series hacen mucho", explica la joven, que afirma que su sueño, en realidad, era ser actriz.

Pero, ¿alguna vez se ha planteado dejar la carrera? "Muchas", confiesa Silvia, que realiza un divertido reto que le propuesto Isma López: llamar a su madre y decirle que deja la carrera para ser actriz. "Lo dejo mamá, no doy para más", declara Silvia a su madre, que no da crédito y suspira. "Mamá, que me voy para actriz, que quiero un Goya, mamá, yo he nacido para un Goya", insiste Silvia, a lo que la madre contesta tajante: "Bueno, Silvia, no sé qué te has fumado".