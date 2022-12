Isma Juárez ha salido a la calle en El Intermedio vestido de Papá Noel para hablar con los ciudadanos. La primera en hablar del espíritu navideño con Isma Juárez es Fati, que pide a Papá Noel un coche nuevo: "Un híbrido eléctrico". Pero, ¿se lo merece? El reportero de El Intermedio le somete a preguntas incómodas como si alguna vez este año ha girado la cara para no saludar a un conocido.

"Sí, hay días que no tienes ganas", confiesa la joven, que también desvela que ha ocultado cosas a su pareja: "Él es militar y se fue de misión y le conté alguna mentira para que no estuviera preocupado". "En el fondo necesitamos gente como tú, Fátima", destaca Isma Juárez, que le regala el Oscar a Mejor Actriz. Tras ella, Isma Juárez sufre un momento al ver cómo un niño llora al verle: "¡No, no, he hecho llorar a un niño, soy el peor Papá Noel del mundo!". Puedes ver el resto del reportaje en el vídeo de arriba.