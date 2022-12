BÁRCENAS DECLARA EN EL CONGRESO

El plan urdido por Wyoming para dar caza al "The fucking Master of the Universe", es decir, Luis Bárcenas, ha llevado a Dani Mateo y Gonzo hasta el congreso para hacerle entrega de la batamanta del PP. Todo estaba perfectamente controlado, pero ¿habrán conseguido entregarle el atuendo al extesorero del PP?