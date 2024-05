En un programa pasado de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para abrir un "auténtico debate de barra de bar": ¿están a favor de acortar el horario en la hostelería o a favor de la libertad horaria? "Cada una se toma la copa y cena a la hora que le apetezca", destaca un hombre, que afirma que lo suyo sería que "el personal tuviera sus turnos de trabajo y le paguen si echan horas de más".

Sin embargo, otro ciudadano no está de acuerdo con la libertad horaria: "Eso de que todo sea libre y no haya regulación impone que al final sean los poderosos empresarios lo que pongan una serie de condiciones a los trabajadores". "Ellos no son libres", insiste el señor, que afirma que esas personas "son camareros que tienen una vida y que están trabajando por lo que debe haber una regulación en la que a partir de cierta hora no todo puede ser".

Por otro lado, una chica afirma que muchos empresarios no pagan los plus en los turnos de nocturnidad: "Lo que deben hacer es poner unos turnos para que se pueda conciliar". "No porque tú limites un horario van a trabajar menos" , insiste la mujer, que afirma que igual trabajan, incluso, más o sin pagarles. Una joven, que trabaja en un local hasta las 6 de la mañana, explica en que pandemia trabajaba en un bar en el que ni la pagaban y que, incluso, "echaron embarazada".

Por su parte, un señor afirma que está a favor de que se regule el horario de la hostelería: "A partir de las 22 horas que se les pague la nocturnidad". Por otro lado, un joven asegura que la gente que quiere ocio que se vaya a tipos pubs. Otro joven defiende que esta medida también ayudaría a limitar el "turismo de borrachera": "Si estuviera limitado a una zona de copas no daría tantos problemas".