Las protestas de los agricultores continúan y, de nuevo, han vuelto a ocupar Madrid con sus tractores. Dani Mateo destaca que, durante sus protestas, los agricultores han demostrado una gran capacidad para interpretar numerosas melodías con las bocinas de sus tractores. Por ello, el colaborador ha hecho su top tres personal de las canciones en 'Los 40 bocinazos'.

En tercera posición, el colaborador sitúa un tema que dominó las pistas de baile durante el verano de 2002, que pitaba un agricultor durante una tractorada en Bruselas. No es otra canción que el popular 'Aserejé' de Las Ketchup. "Esta claro que ese agricultor planta tomates porque es fan del kétchup", afirma Dani.

En segunda posición, Mateo sitúa un hit bailable llamado 'Better Off Alone', de Alice DeeJay. "La calle parecía un after gracias a este temazo", afirma Dani Mateo. Y, en primer puesto, el colaborador coloca una pegadiza canción infantil: 'Baby Shark'. "Si los agricultores lo que querían era molestar y hacer ruido, desde luego no había mejor canción", se lamenta Dani Mateo.