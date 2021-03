Tras el terremoto político iniciado en Murcia con las mociones de censura de PSOE y Ciudadanos, la siguiente moción de censura del PSOE en Castilla y León, y la precipitada estrategia de Isabel Díaz Ayuso de convocar elecciones en Madrid, el Partido Popular ha puesto el foco sobre Inés Arrimadas, a la que acusa de ser responsable de lo ocurrido. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto para el panorama político nacional?

El politólogo Pablo Simón, cree que esto puede ser aprovechado por el PSOE, que hasta ahora cuenta con un Gobierno de coalición en minoría y depende de los pactos con partidos del ámbito no estatal, entre ellos los independentistas que aun no han decidido como formar gobierno en Cataluña. "¿Puede haber un cambio de alianzas en el Congreso? ¿Puede Sánchez estar mirando hacia el centro anticipando algo que no podemos intuir, si un adelanto electoral o algo parecido?", se cuestiona el experto.

Simón considera que al propio PSOE "le interesa mantener el horno de Ciudadanos funcionando para poder girar si finalmente la baza de ERC le falla y para intentar hacer contrapeso a Podemos".

Durante la entrevista, Pablo Simón ha explicado también la importancia que tendría que Ayuso fuese la primera en incorporar a Vox a un gobierno en toda España. "Tendría un eco importante en la política nacional porque Casado ha tratado de distanciarse de vox, pero si pierde Madrid por parte del PP sería un problema muy importante". Esto, explica, ataría mucho a Casado a la hora de intentar conseguir presidir el Gobierno central en un futuro.