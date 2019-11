Andrea Ropero entrevista a Joan Tardà, uno de los referentes de ERC que ha sido durante 15 años la voz de los republicanos en el Congreso de los Diputados. Además, es una de las voces más claras a favor del diálogo entre ERC y el Gobierno central.

Tras consultar a las bases, la militancia ha avalado en un 94,6% rechazar la investidura de Pedro Sánchez si no hay una mesa de negociación. "Es un resultado magnifico, ha habido mucha participación y se ha conseguido algo que es muy importante: mandar un mensaje claro al Gobierno español en funciones de que hay que dialogar", concluye Tardà.

Destaca que es importante que se pueda "negociar de todo sin condiciones": "Sánchez tiene que asumir que tiene que hablar de la autodeterminación de Cataluña, aunque le suponga una ofensa, y el independentismo tiene que aceptar dialogar y debatir sobre la propuesta que haga el reino de España". Aun así, defiende que "el referéndum es inevitable", ya que, para él, "es la expresión máxima de la democracia".

Del PSOE, espera, "responsabilidad" y "que Sánchez tenga el coraje de ser un estadista". "Supongo que no será tan irresponsable como para pasar a la historia como una persona que no ha sido investida por no querer sentarse a hablar con otros demócratas, que han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos de Cataluña", sentencia el político.

Además, reconoce que estamos ante una "gran oportunidad para la izquierda española": "A Cataluña siempre le van mejor las cosas cuando existen gobiernos progresistas en el reino de España". "Un gobierno en el que esté Podemos siempre será más dialogante que no un gobierno del PP soportado por Ciudadanos y Vox".

Insistiendo en esa idea de "la gran oportunidad de la izquierda", Tardà argumenta: "Yo creo que sería un error, y perder una gran oportunidad, que no hubiera capacidad para entendernos. Si no quisieran un escenario de diálogo no podríamos investir a Pedro Sánchez". "Deseo que exista investidura, y esto obliga a que las partes hagan lo que tienen que hacer", concluye el político independentista.