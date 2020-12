Fernando González Candelas, catedrático de Genética de la Universidad de Valencia, arroja luz en El Intermedio sobre la nueva variante del coronavirus detectada en Reino Unido, que, si bien "no es más letal" que las anteriores mutaciones, "sí que puede ser más preocupante" por su mayor contagiosidad.

Así, el experto no descarta que esta cepa "posiblemente esté en más países y todavía no ha sido detectada" y cree que "sería ya tarde para cerrar fronteras" -España suspende la entrada de vuelos británicos desde el martes-, por lo que esta, a su juicio, es "una medida políticamente muy aceptable pero con pocas repercusiones prácticas".

No obstante, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad de cara a la campaña de vacunación, indicando que esta, en principio, no se verá afectada, ya que la nueva cepa "no parece afectar a la formulación vacunal" y "no es previsible que haya cambios en esta eficiencia vacunal".