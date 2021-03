Andrea Ropero entrevista en El Intermedio al periodista Luis R. Aizpeolea, que calcula que aún quedan "más de 250 casos sin esclarecer" sobre la guerra sucia y el terrorismo de ETA. Preguntado acerca de cómo cerrar esas heridas que aún permanecen abiertas, Aizpeolea ha aseverado que un "principio fundamental" es "que todas las víctimas tengan los mismos derechos".

A su juicio, los líderes del PP merecen "un tirón de orejas" porque "siempre han discriminado". "Para ellos las víctimas de verdad son las de ETA, las de la guerra sucia son secundarias, y ya no hablo de las del franquismo", ha reprochado. "Todas las víctimas tienen los mismos derechos, sea quien sea el asesino", ha insistido.

"Necesitamos paz con memoria", ha aseverado asimismo el periodista, que ha sentenciado que "no hay ninguna justificación" para la actividad de la banda terrorista y que "no hubo dos bandos". En su opinión, "para que esta locura no se vuelva a repetir" es necesario que Sortu "reconozca que eso nunca debió pasar", pero "tampoco estaría mal que alguna autoridad del Estado reconociera que se torturó y se hizo mal en torturar". Puedes escuchar sus reflexiones a este respecto en el vídeo principal de esta noticia.

El "chantaje" a la prensa en el asesinato de Mikel Zabalza

Aizpeolea también ha explicado en El Intermedio cómo fue el "chantaje" a los periodistas sobre el asesinato de Mikel Zabalza, torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo: "Querían que compráramos la versión oficial de que había aparecido en el río porque se había tirado", ha asegurado. Puedes ver su relato aquí: