Andrea Ropero le da un baño de realidad a El Gran Wyoming, como acostumbra a hacer al fin de su sección. En esta ocasión, la reportera explica que en el anterior programa de El Intermedio se habló de los candidatos del Partido Popular que han ganado elecciones justo después de haberse fotografiado con una vaca.

Se incluyó en ese momento una foto de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que portaba un pequeño animal en sus brazos. Se dijo que se trataba de un ternerito, pero un espectador del programa ha querido dejar claro que se trata de una cabra.

"Me parece lamentable y me indigna que hagáis mofas con una explotación de animales. Lo de Ayuso no era un ternerito, era una cabra", escribía en su mensaje en las redes sociales.

El Gran Wyoming ha reconocido el error: "Efectivamente, reconozco el error. Queríamos poner otra foto y mi equipo se equivocó de imagen, es que me rodeo de gente urbana que no sabe diferenciar bichos, no distinguen. Llevan 14 años creyendo que el programa lo presenta un atractivo 'showman' y no se han dado cuenta de que soy un loris", bromea.

