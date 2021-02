Tras el escrito que Luis Bárcenas ha enviado a Anticorrupción, son muchas las preguntas que surgen. ¿Pueden sus cambios de versión hacer que esta confesión pierda credibilidad? ¿Por qué tira ahora de la manta el extesorero del PP?

Andrea Ropero ha planteado estas cuestiones al experto en tribunales Miguel Ángel Campos, que ha respondido y destacado una "novedad esencial" de esta confesión: "Por primera vez, Luis Bárcenas ha dicho que el PP efectivamente adjudicó obra pública a cambio de las mordidas que cobraba de los empresarios".

Para el periodista, el PP aún no puede decir que esto sea cosa del pasado. "Lo primero que tiene que hacer el señor Pablo Casado y el PP es clarificarnos si está situación ha dejado de existir, ha señalado. "¿El PP tiene todavía una caja B o no la tiene?", ha aseverado, y ha lanzado un mensaje al actual líder de la formación: "Asume ya, Pablo Casado, que existió una caja B en el partido y limpia a partir de ahí la situación. Es la única forma de que de verdad el PP esté renovado respecto a todos estos asuntos, porque si no, le perseguirá ad eternum".