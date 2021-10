Rocío sobrevivió al sinhogarismo. En 2019, cuando tenía 28 años, contó en una entrevista con Andrea Ropero cómo la crisis económica del 2008 le había dejado sin hogar. Así paso tres años en los que la calle fue su único refugio.

"Nada más quedarme en la calle me quedé las cinco primeras noches en un albergue municipal, pero no me dejaban pasar el día. Allí había hasta cuatro y cinco personas en la misma habitación", ha explicado. Sin embargo, apareció 'Housing First', un programa que le ayudó a recuperar su vida y comenzar a trabajar en el Jardín Botánico. Puedes conocer su historia en el vídeo principal de esta noticia.