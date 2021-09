A sus 27 años, Jorge Domingo precisa de la ayuda económica de sus padres para poder pagar el alquiler y comer. Cuenca con una carrera de Comunicación Audiovisual y dos máster, sin embargo, acumula un sinfín de contratos precarios que no le permiten ser del todo independiente.

Así se lo explicó a Andrea Ropero en una entrevista para El Intermedio. "Han sido contratos puntuales, con facturas de falso autónomo o cobrando en B", explicó antes de asegurar que se llegó a plantear rodar una película pornográfica.

"Sin la ayuda de mis padres no podría pagar el alquiler y comprar verdura para comer. Me veo al borde de la depresión y me daría mucha rabia que esto pudiera conmigo", añadió en un duro testimonio que puedes escuchar al completo en el vídeo superior.

