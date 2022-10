Andrea Ropero ha visitado la Red de Apoyo Mutuo del barrio de Aluche, una despensa solidaria que da servicio a unas 300 familias. Allí ha hablado con José López, un hombre que está a la espera de recibir el Ingreso Mínimo Vital y que, después de trabajar como tapicero "desde los 12 años", no se imaginaba tener que pedir ayuda para comer, si bien asegura que "no se me caen los anillos".

La reportera de El Intermedio también habla con Andrea, una mujer que no quiere mostrar su rostro por sus hijos y que explica cómo vive en un piso de 60 metros cuadrados con otras 12 personas y sin apenas ingresos económicos: "Hemos hecho del salón una habitación más para que puedan dormir los niños", comenta Andrea, que se emociona cuando relata cómo viven los pequeños esta situación: "No se puede celebrar un cumpleaños, no le puedes dar lo que tú realmente quieres a un niño. Aquí me han ayudado con mi bebé y en Navidad ellos saben que los regalos nos los da la asociación". Su relato al completo, en el vídeo sobre estas líneas.