Para Dani Mateo, "lo más importante que nos está dando" la cumbre de la OTAN es un "chute de autoestima que parece que hemos desayunado un batido de anfetaminas con un poquito del ego de Cristiano Ronaldo y unas gotas de la confianza de Rafa Nadal", a juzgar por las declaraciones de distintos miembros del Gobierno, que han insistido en el carácter "histórico" de la cumbre.

Un "subidón" ante el que el presentador no puede evitar arrancarse a bailar en el plató de El Intermedio, donde asegura que "somos la capital del universo" y "el lugar donde se está escribiendo la historia del futuro". "Estados Unidos ya no es el país más poderoso del planeta, es España. Nueva York ya no es la ciudad que nunca duerme, es Madrid".

Para ilustrar la "envergadura de lo que está ocurriendo", Mateo analiza las declaraciones del ministro de Exteriores comparando la repercusión de esta cumbre con la caída del muro de Berlín, y propone reeditar el famoso beso de Honecker y Brézhnev con Sánchez y Biden, con el resultado que puedes ver en el vídeo principal.

'Robles' y el 'recluta Mateo' preparan la cena de la OTAN

"A Trudeau y Sánchez los sentamos separados, hay menos probabilidades de conflicto internacional si todo el mundo tiene un guapazo cerca", afirma Cristina Gallego, convertida en la ministra de Defensa para planificar la cena de la OTAN en este vídeo de El Intermedio: