Anabel Alonso ha llamado al telemaratón de El Intermedio para comprar las cremas de Cristina Cifuentes y donar el dinero a la ONG "What The Fuck Wyoming".

"Lo que más me interesa son las cremas de Cristina Cifuentes. Me maquillan tanto en 'Tu Cara Me Suena' y en 'Amar es para siempre' que tengo la piel fatal", ha dicho Anabel Alonso en su llamada al Gran Wyoming. "Ten cuidado con estas cremas porque las carga el diablo", le ha advertido Wyoming.

Los Javis interrumpen a Wyoming en directo: "Te vemos muy bien en el papel de monja superiora en 'La Llamada'"

Este jueves El Intermedio se despide por Navidad con un programa muy especial: la primera sorpresa nos la han dado Los Javis con esta llamada a El Gran Wyoming en pleno directo.

Jordi Évole hace pública su relación con Wyoming: "¿Las Navidades las pasamos juntos, no, Chechu?"

Esta ha sido la llamada de Jordi Évole a El Intermedio en la que ha comprado el "plato que es un plato y el vaso que es un vaso" de Mariano Rajoy.