¿FIN DE LA CRISIS EN ESPAÑA?

Almudena Ferri, víctima de la pobreza energética, explica en El Intermedio la dura situación que atraviesa su familia: "Yo he estado viviendo en riesgo de exclusión social durante años, eso es muy duro". Dice que las instituciones "no son conscientes o tal vez no les importe" y asegura que en esa situación "te planteas muchas cosas" pero no está "acostumbrada a vivir por encima de la ley": 2Pasar de ser un ciudadano normal a que te señalen con el dedo".