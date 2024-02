'José Luis Martínez-Almeida', interpretado por Raúl Pérez, trae al plató de El Intermedio un poco de pólvora tras la mascletá celebrada en Madrid. "¡Qué bonito! Es como estar en Valencia. En cuanto el cambio climático nos solucione lo de tener playa, nos ponemos a hacer paellas", comenta.

El Gran Wyoming le plantea si no hubiera sido mejor hacerla en otro sitio, donde no hubiera animales cerca, como en la calle Ferraz, pues apunta que "allí los únicos pájaros que hay están todos pintados en las banderas". El 'alcalde' de Madrid confiesa que al principio pensó en hacerla en la Puerta del Sol, pero pero desechó la idea: "Allí está Ayuso y me daba miedo molestarla con el ruido".

Además, el presentador le plantea sus dudas sobre la diferencia de coste en Valencia y en Madrid. "¿Cómo es posible que la misma empresa le cobre a Valencia 8.500 euros y a Madrid 46.000 por una mascletá? Llámeme mal pensado pero cualquiera diría que alguien se lo ha llevado muerto", comenta Wyoming.

"¿Podemos dar por terminada la temporada valenciana en Madrid?", se interesa el presentador, ante lo que 'Almeida' anuncia su intención de organizar una cremá y muestra cuál será su ninot.