Albert Rivera: "Hemos hecho más en 12 días desde la investidura que algunos en 30 años"

SOBRE LA IMPUTACIÓN DE CHAVES Y GRIÑÁN

'El Intermedio' conecta con el líder de Ciudadanos Albert Rivera para hablar de la imputación de Chaves y Griñán. En Twitter, Rivera se adjudicaba el mérito de que hayan dejado sus escaños y el líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, le contestaba que si había Comisión de Investigación era gracias al PP. Sin embargo, el secretario general de Ciudadanos asegura que los "españoles no son tontos" y han visto que en los 30 años que lleva el PP en la oposición de Andalucía "no se ha hecho nada". "Los que decían que desde la oposición y con partidos como Ciudadanos no se podía hacer nada, creo que hemos hecho más en 12 días desde en la investidura que algunos en 30 años", comenta.