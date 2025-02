'Abascal' para los pies a la 'señora bien': "Por debajo de la mesa me está conquistando más terreno que los menas islamistas"

Raúl Pérez se ha convertido en el líder de Vox, Santiago Abascal, y ha acompañado a Cristina Gallego, como 'Piluchi, la señora bien', Dani Mateo, como 'Show me the Dani', y a el Gran Wyoming, como José Miguel de Monzón y Monzón, en la versión ultra de 'Zapeando': 'Facheando'.

Sandra Sabatés ha recordado al 'líder de Vox' que su cumbre de ultraderecha, que tendrá lugar en Madrid durante el fin de semana, coincidirá con las jornadas neonazis que también tendrán lugar en la capital. "Acude, entre otros, el líder del Movimiento Identitario de Austria neonazi, Martin Sellner", indica Sandra.

"Ahora se le llama nazi o neonazi a cualquiera", afirma 'Abascal', "¿por qué son neonazis? ¿Solo por que su nombre sea Movimiento Identitario de Austria neonazi tienen que ser neonazis?". El 'líder de Vox' añade que la "cumbre buena, la de verdad, es la nuestra... la suya es de marca blanca o, como le llaman ellos, de marca aria".

'Show me the Dani' apoya a 'Abascal' y, además, aprovecha para pedirle "pases VIP y reservado". "Mi sitio cerca del baño por un tema mío", añade. 'Abascal' accede pero solo a cambio de que le prometan que 'la señora bien' "tenga las manos quietas. Aquí, por debajo de la mesa, me está conquistando más terreno que los menas islamistas". "Perdóname, Santiago, me nublo...", se disculpa 'Piluchi'.