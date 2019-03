Irene Villa y su madre reviven el atentado que marcó sus vidas: "Si no perdonas, no vives feliz"

El 17 de octubre de 1991 estallaron tres bombas de ETA en el madrileño barrio de Aluche. Dos de las víctimas fueron Irene Villa y su madre, ambas perdieron varias extremidades en un ataque que conmocionó a toda España.

Ana Pastor revive junto a ellas lo sucedido en este fragmento de Dónde estabas entonces. "Me acuerdo que cuando subimos al coche, Irene me dijo '¿y si nos han puesto una bomba a nosotras?' y le dije 'sólo se las ponen a la gente importante, y nosotras no lo somos', y ya no me acuerdo de nada más", explica María Jesús González, la madre de la periodista.