En 2018 arrancó el juicio por uno de los mayores escándalos de nuestra historia: el de los bebés robados, todavía por resolver. Durante 50 años, entre 1940 y 1990, una trama organizada de sanitarios y religiosas sustrajo miles de bebés a sus madres y les entregó en adopción. Mercedes tenía 20 años cuando llegó a Madrid huyendo del estigma que suponía ser madre soltera en un pueblo.

"En la asociación 'Tu casa' de Carabanchel veía llorar a las madres diciendo que les habían quitado a sus hijos, pero yo no me loc reía", explica Mercedes. Sin embargo, todo cambió cuando le provocaron el parto y a los pocos días de tener a su hija se la llevaron. Desde ese momento, Mercedes no ha parado de buscarla. Ella ha tenido suerte, y es que tras años de mucha lucha ha conseguido encontrarse con su hija, a quien habían dado en adopción a un matrimonio en México. Ella ha tenido suerte, pero aun quedan muchas familias luchando por volver a encontrarse con sus bebés robados.