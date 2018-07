LA LLAMADA QUE LE CAMBIÓ LA VIDA A CLARA ALFONSA REINOSA

Ana Pastor habla en Dónde estabas entonces con Clara Alfonsa Reinosa, una madre a la que robaron a su bebé nada más nacer en un hospital durante 1987 y que recuperó tras 26 años pensando que estaba muerta: "Un 10 de mayo de 2013 me llamó un psicólogo de la Generalitat y me dijo que mi hijo estaba vivo y que no era un niño, sino una niña".