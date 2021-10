España se convirtió en 2012 en la primera selección del mundo en ganar el triplete en solo seis años: Eurocopa, Mundial y otra Eurocopa. Un récord que aún sustenta y que creó una generación de futbolistas en la que, según ha explicado Juan Mata en una entrevista en Dónde estabas entonces, será difícil repetir. "Teníamos muchas charlas. Recuerdo ir a la habitación de Pepe Reina, donde nos juntábamos y yo veía, escuchaba y oía hablar de fútbol y de la vida a gente como Pepe o Villa", ha asegurado.

Una Eurocopa que, finalmente, España ganó a Italia por un 4 a 0 con goles de Silva, Jordi Alba, Torres y el propio Mata, que había entrado al campo en el minuto 88. "El balón le vino a Fernando, que quedó delante de Bufón. Yo le grité como nunca he gritado a nadie en mi vida. Él siempre me dice que me escuchó y que si llega a ser otro no se la da", ha explicado en su entrevista con Ana Pastor. Puedes recordar cómo fue el emocionante momento en el vídeo principal de esta noticia.