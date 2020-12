Este martes, a las 22:30 horas, se estrena Divididos, el nuevo formato capitaneado por Luján Argüelles. Un espacio que es mucho más que un concurso de preguntas y respuestas en el que cuatro completos desconocidos tienen que colaborar para responder de manera unánime a 15 preguntas repartidas a lo largo de cinco rondas.

Todo ello con un tiempo limitado de 100 segundos en los que no solo tienen que responder a las cuestiones, también se tienen que poner de acuerdo para eliminar a un compañero, continuar o detener el juego y dividir el bote en tres partes desiguales.

A continuación te presentamos a todos los concursantes que van a pasar por el nuevo concurso del prime-time de los martes en laSexta.

Equipo 1

Mariajo Soler, 56. Badajoz

Esta pacense temperamental y cabezota, es de la que piensa que la edad es solo un número; su espíritu jovial y su carácter guerrero serán sus herramientas para hacer piña con sus compañeros a pesar de las diferencias generacionales, pero también para enfrentarse a ellos por el reparto final del premio.

Isabel Rodríguez, 35. Madrid

Isabel es colombiana, pero lleva más de una década afincada en nuestro país, donde logró su sueño de fundar su propia marca de ropa deportiva. Es pura energía y positividad y gracias a eso ha logrado superar las dificultades que sufrió a su llegada a España; de hecho, su lema, que piensa aplicar en Divididos, es "con las piedras del camino hay que hacerse un castillo".

José Manuel Márquez, 24. Almería

Aunque trabaja como veterinario, la verdadera pasión de este almeriense es el debate, disciplina en la que ha sido dos veces finalista en el certamen nacional. Es líder y decisivo, se tira a la piscina siempre. Ama los retos y considera que tiene una gran capacidad resolutiva bajo presión.

Marta Álvarez, 26. Zaragoza

Esta joven escritora zaragozana ya tiene publicadas 7 novelas orientadas al público infantil y juvenil; aficionada al pop coreano y a la literatura fantástica, Marta esconde, bajo su aspecto dulce, un carácter firme y competitivo que le hará dar mucha guerra durante su participación en Divididos.

Equipo 2

Iván Salgado, 29. Ourense

Iván es gran maestro de ajedrez y reconoce que aplicará en Divididos, las estrategias que emplea en el deporte con el que se gana la vida: mente fría y control de las emociones bajo un rostro imperturbable. Afirma que todas las decisiones que tomará en el concurso ya están tomadas de antemano, siguiendo un plan mental trazado previamente con precisión matemática.

Esther Cañuelo, 30. Valencia

Esta valenciana llena de energía reconoce que no tiene un gran nivel de estudios, pero dice que sabe mucho gracias a la "universidad de la calle". Contestataria, parlanchina y tozuda, Esther no se va a dejar impresionar por la cultura más académica de sus compañeros a los que piensa batir en el reparto final del premio.

Elsa Sierras, 44. Málaga

Elsa es una peluquera de Antequera aficionada a la numerología, las terapias naturales y el Zodiaco. Esta malagueña cree firmemente en el karma y por ello afirma que le costaría luchar por el 60% del premio si no se lo merece; sin embargo, reconoce también que hay una bestia dormida en su interior que le puede hacer luchar con uñas y dientes por el dinero "por muy alineados que tenga los chakras".

Fernando Soladana, 48. Murcia

Este padre de familia es un gran aficionado a los juegos de mesa en los que afirma que es absolutamente imbatible. Su vasta cultura, le viene de su abuelo, su guía espiritual e intelectual en la vida; sentimental, emotivo, pero con espíritu competitivo llega al programa para dar una lección a sus hijos y enseñarles el valor del esfuerzo y el trabajo.

Equipo 3

Patricia Togores, 51. Marbella

Esta madrileña residente en la costa del Sol es una mujer "multitarea". Agente de seguros, presentadora en un canal local de TV y show-woman vocacional, se define como una mujer ambiciosa que está dispuesta a todo por hacerse con el mayor porcentaje del premio en Divididos.

Lamine Thior, 30. Cádiz

Senegalés de nacimiento criado en Algeciras, Lamine lleva el humor por bandera tanto en su vida cotidiana como en su participación en Divididos. Con su carisma y su don de gentes, pretende llevarse de calle a sus rivales y compañeros en el concurso.

Malú Sánchez-Argüelles, 25. Oviedo

Esta asturiana compagina su trabajo como modelo con su pasión por la equitación, disciplina en la que se desempeña como una experimentada y premiada amazona. Sus dos potras: Olalá y Pepa, son la razón por la que está en Divididos, ya que quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible para financiar los desplazamientos con ellas a competiciones nacionales e internacionales.

Marcos Benito, 18. Madrid

Aunque huye de la etiqueta de "niño prodigio", Marcos cumple a la perfección ese perfil: excelente estudiante, portento musical, aficionado a las artes marciales y apasionado del debate. Este madrileño, que acaba de inaugurar su mayoría de edad, quiere dejar claro que, en Divididos, no se va a dejar avasallar por sus compañeros, aunque éstos le superen ampliamente en edad.

Equipo 4

Teresa López, 26. Alicante

Esta alicantina se define como "la auténtica chica del cable" ya que por su puesto como teleoperadora pasa 8 horas al día atendiendo al teléfono a los clientes de la empresa para la que trabaja. Divertida y graciosa, pero con un punto reivindicativo y luchador, Teresa dará mucho que hablar en Divididos con su verborrea incontenible y su risa contagiosa.

Sonia Alegre, 45. Madrid

Esta madrileña llega a Divididos con el objetivo de llevarse todo el dinero que pueda ya que necesita financiar un proyecto tecnológico educativo. Nerviosa, impetuosa y ambiciosa, Sonia llega a Divididos dispuesta a todo para convencer a sus rivales de que ella se merece el 60% del premio.

Merche Alonso, 35. Madrid

Madre de dos hijos y embarazada del tercero, esta maquinista de tren llega a Divididos haciendo gala de una competitividad digna de un deportista profesional. Afirma que es de las que se "pica" con facilidad y que, cuando pierde, saca todo su mal genio y temperamento.

Mario Alonso, 24. Madrid

Con la autoexigencia por bandera, Mario acude a Divididos dispuesto a reclamar a sus rivales lo mismo que él se exige: rigor, trabajo y disciplina. Aunque trabaja como repartidor, Mario es ingeniero, está cursando la carrera de Biología, es un gran aficionado al deporte y, además estudia interpretación por lo que parece que no habrá tema que se le resista.

Equipo 5

Álvaro Jaramillo, 36. Madrid

Disc-jockey, prescriptor de tendencias y agitador nocturno, Álvaro es una enciclopedia andante en lo que a cultura pop se refiere. Bajo sus gafas de pasta y su look trendy, este madrileño esconde un carácter firme que le hará no ceder a las presiones ni estrategias de sus compañeros.

Ernesto Crespo, 41. Valencia

Este agricultor valenciano se define como un lector voraz y llega a Divididos dispuesto a desmontar el tópico de que la gente que se dedica al campo no tiene cultura ni inteligencia. Su carácter espontáneo y pasional, le harán vivir su participación en el concurso como una aventura inolvidable.

Josie Gómez, 24. Bilbao

Josie es una chica nacida en Angola, pero residente en Euskadi desde su niñez por lo que se define como afro-vasca. Estudia Ciencias Jurídicas y a la vez trabaja como limpiadora nocturna, algo de lo que se siente muy orgullosa pues dice ser ejemplo de que con esfuerzo todo se logra, aunque se tengan las circunstancias en contra.

Silvia Terrón, 45. Cantabria

Silvia es una profesora de inglés amante del campo y la vida al aire libre que llega a Divididos con el objetivo de vencer su timidez; para ella el concurso en un reto personal, para demostrarse a sí misma y a su entorno que vale y que puede luchar por lo que quiere hasta el final.

Equipo 6

Isabel Pocino, 65. Zaragoza

Isabel regenta desde hace más de 30 años, una boutique en la capital aragonesa; afirma que su trabajo de cara al público le ha dado grandes nociones de psicología y que por ello le resulta fácil calar de un vistazo a sus interlocutores, algo que pretende usar con sus rivales en Divididos, para averiguar sus estrategias y verdaderas intenciones.

Rubén Vaquero, 32. Bilbao

Este bilbaíno es según sus palabras una persona que no deja indiferente: "O me amas o me odias". Aficionado a la moda y a las Redes Sociales, cree que la gente le suele juzgar negativamente por su aspecto y que, en muchas ocasiones, dudan de su preparación y su intelecto.

Sandra Grohs, 27. Murcia

Coronada como 'Miss Murcia' el pasado año y licenciada en Medicina, esta doctora viene a Divididos dispuesta a derribar los anticuados estereotipos que afirman que belleza e inteligencia no son compatibles. Tan guapa por fuera como firme en sus decisiones, Sandra no piensa dejarse pisar por nada ni por nadie.

Rafa Ruíz, 39. Sevilla

Este empleado de banca y padre de tres hijos se define como simpático, hablador y desvergonzado; todo un terremoto que llega a Divididos dispuesto a quedarse con todo y con todos gracias a su desparpajo y salero andaluz.

Equipo 7

Fran Carmona, 27. Madrid

Fran es graduado en Turismo y trabaja como recepcionista en un céntrico hostel en Madrid por lo que las relaciones públicas son su punto fuerte; gracias a su sonrisa cautivadora, Fran quiere arrasar en Divididos y hacerse con el mayor porcentaje del premio final.

Mariaje Morán, 49. Bizkaia

Por su trabajo como peluquera, Mariaje se define como "mundóloga" porque afirma que, después de años de conversaciones con sus clientas, ha aprendido mucho de los temas más variopintos. Esta extremeña afincada en Euskadi llega a Divididos con el objetivo de quitar el sambenito de "chonis" que, según ella, se les cuelga a las peluqueras cuando son representadas en la ficción.

Luis Paniagua, 52. Zaragoza

Luis es cartero en su ciudad natal y, además un alma curiosa a la que le gusta investigar y empaparse de los temas más diversos desde la ufología a la historia antigua pasando por la música electrónica de los años 80. Campechano, divertido y hablador a más no poder, Luis nos regalará grandes momentos durante su participación en Divididos.

Kristyna Mlikova, 24. Tenerife

Kristyna es de nacionalidad checa, aunque lleva desde que era niña residiendo en las Islas Canarias; se dedica profesionalmente a jugar al póquer y teme que sus compañeros le juzguen por esto porque dice que todo el mundo sabe que su trabajo se basa en dos cosas: jugar bien tus cartas y, sobre todo mentir.

Equipo 8

Francisco Martínez, 30. Madrid

Este madrileño es poeta de vocación y profesor de secundaria de profesión. Su trabajo en el instituto le lleva a bregar diariamente con adolescentes, por lo que su lado sensible se ve compensado con un carácter firme que le sirve para imponerse ante sus alumnos; en Divididos, Francisco piensa echar mano de esta dualidad para convencer al resto de que merece llevarse más dinero que nadie.

Vicenç Batista, 45. Barcelona

Vicenç es un jovial catalán que diariamente hace de su simpatía su mejor arma; en Divididos piensa usar estas mismas herramientas para convertir a sus compañeros en aliados durante las rondas de preguntas, para luego desarmarles a golpe de sonrisa cuando toque repartirse el gran premio final.

Andoni Iruretagoyena, 27. Gipuzkoa

Andoni regenta una sidrería familiar y además se dedica al deporte tradicional vasco; acostumbrado a competir levantando piedra y cortando troncos, este chicarrón del Norte llega a Divididos con toda la fuerza y la convicción de que nadie podrá con él.

Meri Falgueras, 39. Barcelona

Sumiller de profesión, cosmopolita, amante de la moda y, por supuesto, del buen vino, Meri viene dispuesta brindar con su equipo por su éxito común en Divididos. Se define como "pija" pero eso no le impedirá luchar por el dinero porque afirma que las mujeres deben batallar por lo que les corresponde e imponerse a sus colegas masculinos.