Zaida Cantera carga contra Ayuso: "A ella su abuelo le hablaba bien de la guerra; por eso ensalza el franquismo"

"A mi nunca me hablaron de la Guerra Civil, mis abuelos, porque me querían libre de odios y me querían como una mujer libre e independiente que mirara hacia adelante". Se trata de unas declaraciones recogidas por Conspiranoicos este jueves y realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 2022.

Unas palabras que han provocado las críticas de la comandante y exportavoz de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Zaida Cantera, quien no ha dudado en asegurar que "a ella le hablaban, precisamente, de eso por eso ensalza el franquismo; por eso está en contra de la ley de Memoria Histórica; por eso está en contra de la igualdad; por eso está en contra de los derechos humanos; por eso ha pasado lo que está pasando en esta comunidad autónoma". Todo "porque a ella su abuelo le hablaba bien de la guerra, le hablaba bien del franquismo".

Al hilo, Cantera ha recordado que "esta señora del Partido Popular (PP) tienen un abuelo que tiene mucho que callar del franquismo y en determinados zonas porque lo que hizo, precisamente, fue estar a favor de la dictadura y de muchas de estas personas que están ahora mismo apoyando y ensalzando el franquismo".

A su vez, Cantera ha clamado contra aquellos que critican "cuando ven dictaduras en otros países y las masacres que están ocurriendo", pero a su vez defienden la de Francisco Franco: "¿Qué se creen qué pasó en este país durante la posguerra?", se ha preguntado. "Que unos vivían muy bien, los que estaban a favor del franquismo, y otros eran esclavos, otros eran masacrados, otros eran encarcelados, otros eran utilizados como esclavos para construcciones", ha sentenciado Cantera.