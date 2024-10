La oposición a Vladimir Putin en Rusia es prácticamente inexistente. Y, en gran parte, es debido a la persecución que sufren los que se enfrentar o llevan un discurso contrario a los del presidente ruso, como ha sido el caso David Khakim.

El opositor ruso ha estado en Conspiranoicos para explicar lo que vivió en Rusia haciendo frente a Putin: "Yo vine en 2015 a España porque me perseguían en Rusia. En mi ciudad, Sochi, yo era un activista político y participaba en el partido de Navalni".

Uno de los altercados que sufrió fue un enfrentamiento con la policía cuando iba a grabar, junto con más personas, un vídeo contra la corrupción: "Yo ahí soy el cámara. Salimos a la calle a grabar sobre la corrupción y al final necesitamos un cartel de fondo de los Juegos Olímpicos. Cuando salimos de un restaurante donde estábamos planificando, nos estaban esperando, nos siguieron y nos sacaron las porras".

"Ayudaba a Navalni a organizar el partido en esta región de Rusia y salí a manifestarme tras las elecciones en 2012 porque era obvio que falsificaron los hechos. Cuando volví a casa de un evento, había dos señores esperando que me decían que me iban a llevar a la policía y me decían que me iban a reclutar para el ejército ruso. Menos mal que donde vivía yo estaba mi madre y montó un escándalo. Pude cerrar la puerta", relata Khakim sobre un episodio que le ayudó a tomar la decisión de exiliarse.